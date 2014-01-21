中国三沙市将配五千吨级海事巡逻船定期巡航

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京1月21日 -《中国海洋报》周二报道称，海南海事局与三沙市政府签订战略合作框架协议，双方将在三沙市配备5,000吨级海事巡逻船，逐步建立三沙定期巡航制度。此举可能令中国与周边一些邻国的领土争端升级。
报道称，根据协议，双方将加强海上执法合作，逐步建立三沙定期巡航制度，共同维护国家海洋权益。
报道还称，双方将在加大三沙环境保护力度、支持三沙交通基础设施建设、建立海上安全信息数据共享平台、统筹三沙海事建设等方面展开合作。
中国与周边一些邻国在南中国海地区存在领土争端。
报道没有指明上述定期巡航开始的时间，但指出海南海事局与三沙市政府将强化海上应急救援合作，不断完善三沙海上搜救体制机制，确保海上突发事件应急处置工作快速、有序、高效开展。（完）
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。