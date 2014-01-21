中国三沙市将配五千吨级海事巡逻船定期巡航

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月21日 - 《中国海洋报》周二报道称，海南海事局与三沙市政府签订战略合作框架协议，双方将在三沙市配备5,000吨级海事巡逻船，逐步建立三沙定期巡航制度。此举可能令中国与周边一些邻国的领土争端升级。
报道称，根据协议，双方将加强海上执法合作，逐步建立三沙定期巡航制度，共同维护国家海洋权益。
报道还称，双方将在加大三沙环境保护力度、支持三沙交通基础设施建设、建立海上安全信息数据共享平台、统筹三沙海事建设等方面展开合作。
中国与周边一些邻国在南中国海地区存在领土争端。
报道没有指明上述定期巡航开始的时间，但指出海南海事局与三沙市政府将强化海上应急救援合作，不断完善三沙海上搜救体制机制，确保海上突发事件应急处置工作快速、有序、高效开展(完)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。