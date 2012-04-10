中国海南“椰香公主”轮结束西沙北礁试航

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透北京4月10日电---中国官方媒体周二报导称，“椰香公主号”轮船已完成西沙北礁试航。中国着眼南中国海旅游或将引发越南等邻国不满。
中国和越南在南中国海存在主权争议，包括西沙群岛。西沙群岛由总共近40个小岛、沙洲和暗礁暗滩组成，在中国管辖下。
南中国海主权争议影响到北京与越南、文莱、马来西亚、菲律宾及台湾等国家与地区的关系。
中国规划开放西沙群岛旅游，可能加深与邻国长期摩擦，美国已试图就南中国海问题向北京施压。
新华社报导称，从日本购买的“椰香公主”轮在西沙北礁进行了三天试航，但“椰香公主”轮正式投入运营的时间尚在研究中。
海南省交通运输厅黄澎称，游客将在西沙北礁附近观光，乘船欣赏美景，然後返回海南岛。
黄澎对新华社称：“下一阶段，我们在总结这条航线开发经验基础上，还准备造更大的船，适应更高端游客的需要。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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