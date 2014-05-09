中方就中越船只南海冲撞风波指责越南

(本文由路透中文网编译提供)

记者 白宾/Nguyen Phuong Linh

路透北京/河内5月8日 - 中国周四指责越南故意冲撞中方在南海的船只，但呼吁通过对话解决中国在南海海域开展钻探作业引发的风波。

中国外交部边海司副司长易先良就中方在中国西沙群岛中建南海域钻探作业举行吹风会时表示，中方要求越方立即从现场撤走船只和人员。

越南此前称，中国船只周末在中方钻井平台附近水域冲撞八艘该国船只，还动用了水炮，造成两艘船只严重受损、六人受伤。

中方表示，相关钻探作业是在中国领土上进行，中方采取派出公务船的措施都是保持着低调克制。

易先良称，中方在现场的只有公务船和作业的民船，也就是民用船只。而越南方面出动的船只中包括了多艘武装船。

易先良称，中方唯一的目的是确保合理、合法、正常的钻探作业。面对越方干扰，中方不得不加强现场安保力量。

易先良还表示，中国企业在中国西沙群岛海域的作业完全是中国主权、主权权利和管辖范围内的事。

越南海岸警卫队副司令Ngo Ngoc Thu周四对路透表示，“我们不在乎中国的表态。我们只是在履行保护我们的领土和主权的职责。我们是按照法律规定派出船只的，但中国的民用船只有导弹船只的支持。”（完）