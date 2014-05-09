中方就中越船只南海冲撞风波指责越南

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(本文由路透中文网编译提供)
记者 白宾/Nguyen Phuong Linh
路透北京/河内5月8日 - 中国周四指责越南故意冲撞中方在南海的船只，但呼吁通过对话解决中国在南海海域开展钻探作业引发的风波。
中国外交部边海司副司长易先良就中方在中国西沙群岛中建南海域钻探作业举行吹风会时表示，中方要求越方立即从现场撤走船只和人员。
越南此前称，中国船只周末在中方钻井平台附近水域冲撞八艘该国船只，还动用了水炮，造成两艘船只严重受损、六人受伤。
中方表示，相关钻探作业是在中国领土上进行，中方采取派出公务船的措施都是保持着低调克制。
易先良称，中方在现场的只有公务船和作业的民船，也就是民用船只。而越南方面出动的船只中包括了多艘武装船。
易先良称，中方唯一的目的是确保合理、合法、正常的钻探作业。面对越方干扰，中方不得不加强现场安保力量。
易先良还表示，中国企业在中国西沙群岛海域的作业完全是中国主权、主权权利和管辖范围内的事。
越南海岸警卫队副司令Ngo Ngoc Thu周四对路透表示，“我们不在乎中国的表态。我们只是在履行保护我们的领土和主权的职责。我们是按照法律规定派出船只的，但中国的民用船只有导弹船只的支持。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。