湄公河疏浚计划引抗议 中国的新丝路可能在泰国遇阻

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透泰国KHON PI LONG 5月3日 - 中国的湄公河河道疏浚计划可能在泰国遇阻，该计划旨在方便大型货船通行，当地抗议者宣称要保护这些急流险滩，反对中国向东南亚的经济扩张。
抗议者表示，炸平泰国与老挝之间的湄公河Pi Long河段暗礁，会破坏环境，而且只会对中国带来贸易上的好处。
这些反对声突显出中国雄心勃勃的“一带一路”计划所面临的严峻挑战。中国这项计划旨在构建一条连接欧亚的现代丝绸之路。
中国外交部未立即回覆置评要求。
为大型船只疏浚湄公河河道并非一带一路的正式项目；一带一路战略于2013年提出。多年前中国曾对老挝境内的湄公河部分河段进行过疏浚。
即便是在亲中国、且与中国有着历史渊源的东南亚邻国，有时中国也难以说服普通民众一带一路可为他们带来福祉。
泰国、老挝和缅甸已批准了由中国出资的测量工作，但在疏浚河道之前还需进一步研究和批复。(完)
(编译 郑茵/王琛；审校 张荻)
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)