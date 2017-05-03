湄公河疏浚计划引抗议 中国的新丝路可能在泰国遇阻

路透泰国KHON PI LONG 5月3日 - 中国的湄公河河道疏浚计划可能在泰国遇阻，该计划旨在方便大型货船通行，当地抗议者宣称要保护这些急流险滩，反对中国向东南亚的经济扩张。

抗议者表示，炸平泰国与老挝之间的湄公河Pi Long河段暗礁，会破坏环境，而且只会对中国带来贸易上的好处。

这些反对声突显出中国雄心勃勃的“一带一路”计划所面临的严峻挑战。中国这项计划旨在构建一条连接欧亚的现代丝绸之路。

中国外交部未立即回覆置评要求。

为大型船只疏浚湄公河河道并非一带一路的正式项目；一带一路战略于2013年提出。多年前中国曾对老挝境内的湄公河部分河段进行过疏浚。

即便是在亲中国、且与中国有着历史渊源的东南亚邻国，有时中国也难以说服普通民众一带一路可为他们带来福祉。

泰国、老挝和缅甸已批准了由中国出资的测量工作，但在疏浚河道之前还需进一步研究和批复。(完)