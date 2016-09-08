探讨制定中国东盟交通合作规划 推动产能合作--李克强

路透北京9月8日 - 中国国务院总理李克强最新表示，愿同东盟国家共同推进“一带一路”建设，对接发展规划，推进中老铁路、中泰铁路、雅万高铁等大项目，探讨制订中国-东盟交通合作战略规划和交通科技合作文件。

新华社周四援引李克强在中国-东盟领导人会议上的讲话称，中国与东盟国家正在积极推进“南海行为准则”磋商，目的是妥善处理南海问题，在争议解决之前管控分歧、化解矛盾、推进合作。

“双方应加紧工作，推动有关成果尽快落地，切实提高贸易投资自由化便利化水平。”李克强在谈及培育中国和东盟经贸合作新动能时表示。

中国和东盟国家领导人会议还发表了《中国-东盟产能合作联合声明》。声明称，注意到中国和东盟在基础设施发展和工业化加速等方面至关重要的需求，双方可通过产能合作进一步加强中国-东盟经贸关系；认识到中国和东盟在实现经济社会可持续发展方面均面临挑战，双方具有互补性比较优势，扩大交流合作的潜力巨大。

声明鼓励以商业原则为主导的产能合作，通过产业升级推动经济发展，使双方产业的生产和需求相匹配，实现可持续发展和共同繁荣；重点推动在双方具有比较优势的行业领域开展符合各自优先发展方向和发展水平的合作。

同时确认企业在开展合作中的主导作用，以市场为导向，按照商业原则和国际惯例以及所在地法律法规开展贸易、投资、工程承包、经贸合作园区等具体合作；支持通过促进相关政策信息交流，为产能合作营造良好的商业和投资环境。

李克强在讲话中提及，中国连续七年成为东盟最大贸易伙伴，东盟连续五年成为中国第三大贸易伙伴。累计双向投资超过1,600亿美元。中国企业在东盟八个国家已累计投资17.7亿美元，实现产值90.2亿美元，产能合作迈出坚实步伐，已开工或建成一批铁路、公路、电站等重大项目。

关于南海问题，李克强表示，实践证明，中国与东盟国家本着尊重国际法原则达成的《南海各方行为宣言》，是行之有效的地区规则。

他称，中国与东盟国家正在积极推进“南海行为准则”磋商，中国就“准则”磋商提出了四点愿景，包括在明年年中达成“准则”框架，充分展现了中国致力于与东盟国家一道，妥善处理争议，共同维护南海和平稳定的善意和诚意。

“南海和平稳定是本地区各国发展的必要条件。南海安宁，地区国家是最大受益者；南海搞乱了，地区国家势将深受其害。”李克强表示，“历史和现实反复证明，地区国家只有将解决问题的钥匙牢牢掌握在自己手里，南海才能保持和平稳定。”（完）

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