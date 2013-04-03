证监会抽取30家拟上市企业现场抽查 将于清明后展开工作

路透北京4月3日 - 中国证监会周三从截止3月底已提交自查报告的610家企业中抽取了30家企业进行现场抽查，包括主板7家、中小板13家及创业板10家。其中拟主板上市企业包括上海宝钢包装、浙江九洲药业和重庆燃气集团等。

证监会召开新闻会称，IPO在审企业财务专项检查自查阶段工作已于3月31日结束，中介机构自查阶段结束后，证监会相关部门将对自查报告进行审核，并于4月初清明节后安排抽查工作。

不过，在被问及IPO重启时间表时，证监会则表示该问题不涉及今日新闻会主题，因而未予置评。

证监会有关部门负责人并指出，由于尚有部分企业未提交自查报告，抽查企业的名单选取工作将分两次进行。未提交自查报告企业应在5月31日前报送相关材料，之后将抽取第二批企业名单，开展抽查工作。

鉴于本次专项检查的目的在于推动中介机构归位尽责，因而抽查过程对以往存在违规行为的中介机构有所侧重，在上述中介机构保荐或审计的企业范围内先行抽取拟抽查数量的一半，未被抽中的再与其他在审企业一起，抽取拟抽查的另一半。

证监会此前公布IPO申报企业情况表显示，沪深两市新增的IPO终止审查企业达76家，使得IPO排队企业降至765家。而在这76家企业中，有68家企业拟在创业板上市，主板仅新增八家撤退企业。

另外，针对有本地媒体报导称，国债期货获监管高层批准新主席肖钢已签字，证监会发言人就此表示，准确的表述应该是国债期货正在积极推进当中。（完）

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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