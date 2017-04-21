中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
证监会网站新闻稿称，新颁布的办法进一步强化对期货公司的监管要求，加大监管力度。办法同时调整了资产管理业务风险资本准备计提范围与计提标准，提升风险覆盖全面性。
证监会表示，近年来期货行业发展较快，为进一步提高期货行业风险监管指标体系的适应性和有效性，加强期货公司监管，促进期货公司稳健经营，贯彻落实依法、全面、从严的监管要求，证监会对现行净资本监管制度进行了修订，并提升为部门规章。
证监会去年曾就拟颁布的新办法及配套文件向社会公开征求意见。证监会要求期货公司应根据自身资本结构和业务发展需要，建立与风险监管指标相适应的内部控制制度，建立动态的风险监控和资本补足机制，完善风险管理体系，全面提升抗风险能力。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。