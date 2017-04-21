中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行

路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。

证监会网站新闻稿称，新颁布的办法进一步强化对期货公司的监管要求，加大监管力度。办法同时调整了资产管理业务风险资本准备计提范围与计提标准，提升风险覆盖全面性。

证监会表示，近年来期货行业发展较快，为进一步提高期货行业风险监管指标体系的适应性和有效性，加强期货公司监管，促进期货公司稳健经营，贯彻落实依法、全面、从严的监管要求，证监会对现行净资本监管制度进行了修订，并提升为部门规章。

证监会去年曾就拟颁布的新办法及配套文件向社会公开征求意见。证监会要求期货公司应根据自身资本结构和业务发展需要，建立与风险监管指标相适应的内部控制制度，建立动态的风险监控和资本补足机制，完善风险管理体系，全面提升抗风险能力。（完）