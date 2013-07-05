中金所获准开展国债期货交易--证监会（更新版）

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路透北京7月5日 - 中国证监会周五宣布，批准中国金融期货交易所开展国债期货交易，上市前的各项准备估计需两个月左右，这意味着国债期货时隔18年之后，有望在年内正式重返中国资本市场。

证监会在新闻稿中称，“目前中国金融期货交易所完成了五年期国债期货的合约设计、规则制定和技术系统测试，并开展了大量的投资者教育工作，推出国债期货前期的各项准备工作基本就绪。”

证监会并称，将会同有关部门统筹国债期货上市前的各项准备工作，上述工作预计需两个月左右。

此前中国证券报报道称，国债期货具体上市时间将由证监会确定，或于9月中旬正式挂牌。

中国债券市场规模正在不断扩大，2012年发行国债约1.39万亿元，当年末国债余额约7.42万亿元，居于亚洲第二、世界第六位，约占国内生产总值(GDP)的14.3%。

从2011年开始，中国国债期货的相关研究便已启动，在经过了交易所内部测试之后，于去年2月13日正式上线仿真交易，并在3月中旬顺利完成了首次仿真交割。国债期货仿真交易进行一年多以来，总体运行平稳。

**不会冲击股市和货币市场**

此前有市场人士担心，国债期货的推出或造成市场资金分流，从而影响国内股市和货币市场运行，但证监会认为国债期货不会对相关市场运行造成大的冲击。

证监会发言人在例行发布会上表示，国债期货上市不会影响股市政策预期和基本走势，国际市场的实证也表明，上市国债期货对股市的走势影响并不大。

“与股指期货相比，国债期货专业性强，波动小，上市初期参与者规模料有限，今后投资者参与需要一个过程。保证金规模可能比股指期货更低，不会产生明显的分流股市资金的情况，更不会加剧货币市场资金紧张，”他并称。

上海证交所1992年代初推出过中国国债期货交易试点，1995年2月发生327国债期货事件，导致监管收紧，并有证监会于5月宣布暂停交易。

2006年设立的中国金融期货交易所，此前已于2010年推出沪深300股指期货交易。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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