中国证监会将修订IPO管理办法 拟取消募集资金使用门槛

路透上海11月7日 - 在宣布将重启A股IPO后，中国证监会周五晚间就修订首次公开发行股票并上市管理办法公开征求意见，拟取消募集资金使用方面的门槛，改为要求事前进行充分的信息披露，以降低企业融资成本，提高行政许可效率，支持实体经济发展。

证监会网站关于修订说明并称，此前要求企业发行上市要做到“三分开”、“五独立”，不允许存在较多关联交易和同业竞争问题的企业发行上市。经过多年以来的实践，独立性带来的问题和矛盾已基本解决，不需要再作为发行上市的门槛，拟采用披露方式对同业竞争和关联交易问题进行监管。

此前证监会对募集资金使用问题进行严格监管，要求募集资金原则上用于主营业务、筹资额不能超过投资项目的资金需求额、投资项目应当符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理的规定，同时还要就募集资金投资项目是否符合国家产业政策和审批程序征求国家发改委意见。

“从实际运行效果看，事前把关的做法极大地增加了发行人的成本，降低了行政审批的效率。从境外成熟市场的做法看，募集资金使用是企业的财务安排，事前只需要进行充分的信息披露。”证监会称。

中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，近期将重启A股首次公开发行（IPO），决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周；证监会相关负责人则称，上述10家公司需补充财务信息，11月20日以后安排第一家发行。

证监会同时还发布关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（征求意见稿），公司首次公开发行股票及再融资、重大资产重组，应披露本次融资募集资金到位或重大资产重组完成当年公司每股收益相对上年度每股收益的变动趋势。

每股收益变动导致公司即期回报被摊薄的，公司应披露填补回报的具体措施；董事和高级管理人员以及控股股东和实际控制人应对公司填补回报的措施能够得到切实履行作出承诺。

该文件明确纳入可转债、优先股等可能导致公司股本变动的再融资类型，同时明确指导意见不适用于债券融资。（完）