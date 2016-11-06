版本:
中国
中国财经 | 2016年 11月 6日 星期日 17:13 BJT

中国证监会核准9家企业首发申请 筹资总额预计不超过45亿元

路透上海11月5日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准9家企业首发申请，筹资总额预计不超过45亿元人民币。

上述新股中，上交所三家，包括苏州科达科技、中通国脉通信、福建天马科技集团。

深交所中小板三家，包括深圳中装建设集团、深圳市凯中精密技术股份、上海纳尔数码喷印材料；创业板三家，包括青岛天能重工、武汉精测电子技术、深圳星源材质科技股份。

证监会并称，武汉精测电子技术公司直接定价发行。上述9家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 徐永; 审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐