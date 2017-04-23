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中国财经 | 2017年 4月 23日 星期日 14:33 BJT

中国证监会下发新一批10家公司IPO批文 料融资总额至多60亿元

路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。

本次核发IPO批文的新股包括：拟在上交所主板上市的重庆秦安机电股份有限公司、山东先达农化股份有限公司、江苏省农垦农业发展股份有限公司、厦门金牌厨柜股份有限公司、江苏海鸥冷却塔股份有限公司、展鹏科技股份有限公司六家。

此外还包括拟在深交所中小板上市的广东香山衡器集团股份有限公司、青岛伟隆阀门股份有限公司；拟在深交所创业板上市的杭州雷迪克节能科技股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司。

本次将有山东先达农化股份有限公司、厦门金牌厨柜股份有限公司、青岛伟隆阀门股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司等4家公司直接定价发行。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 林高丽; 审校 曾祥进)

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