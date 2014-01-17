中国证监会称老股转让占比应有限制

路透北京1月17日 -针对市场热议的奥赛康老股转让过高及对新股市场化导向的质疑，中国证监会相关部门负责人周五在新闻例会上回应称，若是一家新股公司发行筹资大部分归予老股东，显然有违其发行新股的初衷，老股转让占比应有限制，且证监会正在研究有关新股发行的改进措施。

该负责人坦承，把新股发行数量与募投项目资金需求量直接强制挂钩不尽合理，证监会正在研究改进措施。公司发行融资应以满足经营发展实际需要为原则，合理确定募集资金用途。首次公开发行(IPO)公司发行股票，对老股转让在公开发行股票中所占比例应有限制。

对于奥赛康事件，他评论说，作为一个新发行上市的公司，筹集资金应当主要用于公司经营发展。如果在一级市场发行大部分资金被老股东拿走，显然有违发行新股的初衷。而且控股股东是公司信息的优势者，在IPO时就过多减持，容易引起投资者对控股股东行为及其影响的种种猜疑。

目前已确定发行数量的48家IPO公司中，10家公司未发售老股，其他38家公司老股转让数量占发行总量的平均比例为38.3%。而奥赛康此前公布的发行计划中，老股东转让数量占发行总量的近八成。

不过该负责人指出，奥赛康的股票发行在报价询价过程中是否存在违法违规行为，证监会正在进行现场检查，目前尚没有结论。

“奥赛康的暂缓发行是有利于保护投资者的，也是符合新股发行市场化改革要求的，新股发行将继续坚定不移地推进市场化改革，这个方向是不会改变的。”该负责人指出。

他还强调，此次新股发行改革在完善事前审核的同时，更加重视事中加强监管、事后严格执法，市场化改革绝不意味着放任自流，更不允许哄抬价格、操纵价格、扰乱市场秩序。

证监会近日已对13家主承销商及44家机构询价对象进行抽查。该负责人指出，在抽查过程中，若发现发行人和主承销商在推介过程中使用招股书以外的发行人其他信息，将中止其发行，并对相关涉案人采取监管措施。

中国暂停逾一年的A股IPO本月初甫重启即遭遇新问题。江苏奥赛康药业的IPO在上周五网上申购当日突然紧急叫停，公司和承销商给出的暂缓发行理由是IPO规模和老股转让规模较大，但外界对其普遍批评发行价过高以及老股东趁机大量套现。

发行市盈率高达67倍的奥赛康，原本计划在深圳创业板发行5,546.6万股，其中控股股东南京奥赛康将转让老股4,360.35万股。按72.99元人民币/股发行价计算，本次IPO全部募资额约40亿元，其中大股东转让套现31.8亿元左右。（完）

(发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)

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