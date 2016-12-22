中国证监会官员称正研究在原油和铁矿石等品种允许外资参与交易

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海12月22日 - 中国证监会国际合作部官员周四在上海表示，证监会正研究在原油和铁矿石等特定品种上，允许境外资金参与境内市场交易。
他是在上海证交所主办的俄罗斯资本市场论坛上做出上述表述的。
上海国际能源交易中心一直在筹备原油期货，不过其合约正式交易时间已屡次延迟，据业内高层人士稍早透露，在明年一季度前推出原油期货的可能性不大。（完）
(发稿 李铮；撰写 林琦; 审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。