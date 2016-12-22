中国证监会官员称正研究在原油和铁矿石等品种允许外资参与交易

路透上海12月22日 - 中国证监会国际合作部官员周四在上海表示，证监会正研究在原油和铁矿石等特定品种上，允许境外资金参与境内市场交易。

他是在上海证交所主办的俄罗斯资本市场论坛上做出上述表述的。

上海国际能源交易中心一直在筹备原油期货，不过其合约正式交易时间已屡次延迟，据业内高层人士稍早透露，在明年一季度前推出原油期货的可能性不大。（完）