证监会官员称优先股政策将于近期择机发布实施

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海3月5日 -据中国证券报周三报导，全国政协委员、证监会市场监管部副主任王娴在参加全国两会期间表示，目前，优先股试点管理办法及有关配套文件制定工作已基本完成，将于近期择机发布实施；证监会并在积极研究T+0推出的可行性。
据她透露，优先股试点不存在行业限制，符合条件的上市公司和非上市公司都可以申请发行优先股。
对新三板转板机制问题，她说，证监会有比较全面的计划，根据各个板块之间的关系制定转板政策。作为新三板上一层级的创业板目前正在修改相关规则，将适当降低上市财务标准，下一步新三板公司转板将与创业板降低上市财务标准统筹考虑。
她介绍称，证监会高度关注和重视新三板发展，建立多层次市场基本的政策取向是建立具有有机联系的多层次资本市场体系，强调的是有机联系，不是各个市场相互隔离的，目标就是建立一个可上可下、可以转板的机制。
王娴还表示，证监会在积极研究T+0推出的可行性。T+0交易推出需要综合考量，正反两方面的因素都会统筹兼顾，既要考虑对改善市场流动性的正面作用，避免隔夜风险，也要考虑其负面作用。
中国国务院去年11月底发布有关开展优先股试点的指导意见，对优先股的发行条件、股东权利义务、转让交易等方面作了界定。业内人士此前预期，优先股有助于减轻一些大型公司，尤其是银行股的再融资压力，对股市有一定利好作用。（完）
(发稿 吴芳 审校 曾祥进)
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