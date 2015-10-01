分众传媒及其董事长以5,560万美元与美国SEC达成和解

路透9月30日 - 中国分众传媒及其董事长将以5,560万美元解决一桩美国官司。这项官司涉及分众传媒出售网络部门部分股权予内部人士后的信息披露做法。当该部门剩余股权以更高价格售出时，这些内部人士迅速获得暴利。

美国证券交易委员会(SEC)周三称，分众传媒同意支付3,460万美元罚金。

SEC称，分众传媒董事长江南春将支付约2,100万美元，代表罚款及不当利得。

被告在这项与SEC的民事和解中均不承认有不当行为。律师代表尚未立即回覆置评要求。

SEC称，分众传媒在2010年3月披露一项奖励计划，根据该计划，包括江南春在内的内部人士将以1,330万美元买下其Allyes Online Media Holdings广告部门的38%股份，暗示该业务的整体公允价值为3,500万美元。

但SEC称，后来分众传媒以1.24亿美元出售该部门余下的62%股份给一家私募股权公司，显示该业务价值2亿美元。

SEC称分众传媒和江南春向投资者和董事披露的Allyes相关信息不准确，包括在内部交易完成之前，就已在与该家私募股权公司进行洽谈。而江南春是最大的受益者。(完)