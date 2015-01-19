版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 1月 19日 星期一 10:37 BJT

中国证监会将推动深港通

中国证监会国际合作部主任祁斌表示，证监会将稳步推进资本市场对外开放，深化沪港通机制，推动深港通；理顺资金双向投资机制，全面深化各种制度对接；推动A股市场纳入MSCI(明晟)和FTSE等国际指数。他并透露，证监会将加快境外上市机制改革，进一步简化流程，合规性审查；鼓励中国金融证券机构更多走出去，满足国际社会投资需求与中国企业金融服务需求。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐