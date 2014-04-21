证监会官员称支持各类主体申请公募基金管理牌照

路透北京4月21日 -中国证监会证券基金机构监管部副主任徐浩表示，当前资产管理行业面临难得的发展机遇和巨大发展空间，监管要从三方面为行业创新发展创造环境，其中将放宽机构设立限制，支持各类主体申请公募基金管理牌照。

中国证券时报周一引述徐浩的话称，监管部门将按照功能监管的要求，形成多元化的竞争格局，打破机构业务相互割裂的局面，允许在有效防范利益冲突的前提下交叉申请业务牌照。

“将放宽机构设立限制，支持各类主体申请公募基金管理牌照，支持证券公司、外资银行等机构申请基金托管资格，推动建立场内与场外、直销与代销、网上与网下现结合的多元化基金销售渠道，”他说。

且还将支持专业的基金理财顾问业务发展，形成国有、民营、内资、外资并存的多元化竞争格局和优胜劣汰机制。

徐浩并指出，要尽快出台新基金法配套规章，进一步完善行业基础制度，完善基金产品份额质押制度、基金核算估值及税收制度等；加快基础平台建设，构建统一后台服务体系，推进基金统一账户体系建设，建设产品适度集中登记体系等。

同时，还将建立重大风险事件问责及风险处理机制，建立行业分级风险应急预案，明确重大风险处置程序，建立对跨行业、跨市场经营带来的交叉性金融风险的监测和预警机制，提高宏观审慎监管效率。

国际会计和咨询公司普华永道（罗兵咸，PWC）今年3月曾预计，2020年亚太地区的资产管理规模将倍增至16.2万美元，复合年均增速9.8%；而中国市场的增速肯定会更快，并将成长为全球最大的资产管理市场之一。（完）

(发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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