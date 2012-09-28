中国证监会正研究降低证券投资税负

路透北京9月28日电---在中国股市命悬2,000点的背景下,市场对中国证监会周四召开新闻会内容给予厚望,希望其宣布有关暂停新股发行的消息;不过证监会当日仅表示,正积极研究推进上市公司现金分红税收制度调整,降低证券投资税负.

中国证券报周五报导并引述证监会有关部门负责人称,将在现行法规框架下,进一步研究完善上市公司分红与再融资挂钩制度,强化外部约束机制作用,对正处於高速发展期尚需大量资金支持的公司,区别对待.

"证监会多管齐下,积极引导和推动上市公司回报投资者.各证监局针对辖区内连续五年未分配利润均为正数但未进行现金分红的上市公司、2011年度未进行现金分红的上市公司履行决策程序和信息披露情况进行专项检查."上述负责人称.

此外,监管部门并对40家长期未分红公司出具关注函,沪深交易所严格要求上市公司详细披露现金分红政策制定和执行情况,督促上市公司现金分红接受社会监督.

数据显示,2011年度,境内股市共有1,386只股票实际现金分红,占年底2,428只股票的57.1%.实际现金分红3,900.7亿元,比上年度增加876.7亿元,增幅达29.0%.

中国股市沪综指.SSEC周四大幅收扬2.6%,金融股领涨大盘,因市场猜测证监会或将宣布暂停新股发行.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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