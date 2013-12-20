中国成美国商用房地产第二大海外投资客

路透北京12月20日 -中国投资者已是美国住宅房地产的第二大海外投资客，如今他们为了寻求多元投资管道，正增加美国商用房地产的投资。

根据纽约调研机构RhodiumGroup数据，今年1-10月，中国投资者宣布的投资项目超过58.9亿美元，几乎是2011和2012年总和9.96亿美元的六倍。

“上行趋势相当明显，”Rhodium研究主管ThiloHanemann说。“现在处于中国投资美国商用地产结构性增长的开端。”

就在本周，绿地控股集团刚完成了中国房企在美国最大一笔地产投资案，将使其拥有Forest City EnterprisesInc (FCEa.N)位于纽约布鲁克林的旗下商业及住宅项目AtlanticYards的70%权益。这笔交易预计需在八年之内投资价值48亿美元。

根据全美不动产协会(NAR)数据，到3月31日为止的一年，中国买家总计购买价值超过81亿美元的美国房地产，在美国国内房产市场海外投资人买进总金额中占12%，仅次于加拿大人。

但也不是所有人都觉得中资会源源不断进军美国地产市场。根据仲量联行，中国人拓展投资触角的其他选项还有欧洲、澳洲、新加坡，这些地方占中国境外房地产投资的三分之二左右。(完)

(编译 李婷仪 审校 石冠兰)

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