中国保密法新规要求不得以国家秘密为由隐瞒信息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月3日 - 中国出台新规，要求政府官员不得以国家秘密为借口，隐瞒应该向公众公开的信息。新华社在相关报导中称，这是政府增强透明度的行动。
中国的国家保密法规极为模糊，从每年执行死刑人数到行业数据，甚至污染数据，都涵盖其中，而且敏感信息还能追溯定义为国家秘密。
但是，政府面临来自公众要求更加公开的压力，尤其是诸如环境污染等与国家秘密没有明显关系的敏感问题。
新华社周日发布的《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》要求，“机关、单位不得将依法应当公开的事项确定为国家秘密”。
新华社报导称，将于3月1日起施行的这项条例是增强政府透明度的努力。
然而，这项条例并未解释何种公开信息不得称为国家秘密。条例还要求，保密事项范围应当根据情况变化及时调整。
报导称，条例要求，机关、单位发现国家秘密已经泄露或者可能泄露的，应当立即采取补救措施，并在24小时内向同级保密行政管理部门和上级主管部门报告。不按照规定报告或者未采取补救措施的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
中国官员，尤其是地方政府官员，经常使用保密法规，以阻止可能招致处分的尴尬问题被上报到上级部门。（完）
编译：王凤昌 审校：蔡美珍
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申