上半年券商业净利同比增逾三成 对传统业务依赖续降

路透上海7月18日 - 中国证券业对传统业务的依赖度在继续慢慢下降；中国证券业协会最新公布数据显示，2014年上半年117家证券公司实现净利润323.49亿元，同比增长32.3%；上半年共109家公司实现盈利，占证券公司总数的93.16%。

刊登在中国证券业协会网站的数据显示，证券业对传统经纪业务的依赖度进一步小幅下降，创新业务的业绩贡献度同比继续上升。

上半年共实现营业收入930.30亿元，较去年同期增逾18%，传统业务收入中，代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)321.03亿元、证券承销与保荐业务净收入109.47亿元、证券投资收益(含公允价值变动)269.89亿元，这三项合计占营收的比例为75.3%，去年同期该比例为78.4%。

新兴业务中，上半年券商融资融券业务利息收入163.34亿元，同比增144%，另外，财务顾问业务净收入22.10亿元、投资咨询业务净收入8.20亿元、资产管理业务净收入47.03亿元。

数据还显示，截至6月30日,117家证券公司总资产为2.45万亿元，净资产为8,104.88亿元，净资本为5,676.30亿元，客户资金余额(含信用交易代理买卖证券款)6,461.82亿元，托管证券市值16.36万亿元，受托管理资金本金总额6.82万亿元。(完)

浏览具体详情，请点击中国证券业协会网站 here

(发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。