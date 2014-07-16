20家券商在今年分类评价中获评AA级 光大证券降为C级

路透上海7月16日 - 中国证监会网站公布2014年证券公司分类结果，在96家券商中，有20家券商在分类评价中获评AA级，但亦有六家券商被列入C类，其中去年中出现“自营乌龙”的光大证券(601788.SS)由去年的AA级降为C级。

与去年相比，获评AA级的券商数量仅减少一家，但其中变动较大。中信证券(600030.SS)(6030.HK)等15家成功保住AA级，而去年被评为AA级的安信证券、方正证券(601901.SS)、宏源证券000562.SZ、中银国际等四家降为A级，广州证券降为BB级。

东方证券、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、华福证券、西南证券(600369.SS)、中投证券等五家成为今年新晋AA级券商。另外，今年仍无券商被评AAA级，同时，也无被评为D级和E级的券商。

证券公司分类评价包括5大类11个级别，分别为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等级别。其中，A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司，其类别、级别的划分反映公司在行业内风险管理能力的相对水平。D、E类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及被依法采取风险处置措施的公司。

今年被评为C类的券商共有六家，较上年的17家已大为减少。除光大证券外，今年还包括曾在IPO财务专项核查过程中被行政处罚的南京证券、民生证券，以及万和证券、上海证券、联讯证券。上海证券和联讯证券均由上年的BBB级降为CCC级。

中国证监会此前曾表示，证监会将根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司在行政许可、监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实施区别对待的监管政策。

上海证券报周三报导引述证监会相关部门负责人表示，证券公司分类结果不是对证券公司资信状况及等级的评价，而是证券监管部门根据审慎监管的需要，以证券公司风险管理能力为基础，结合公司市场竞争力和合规管理水平，对证券公司进行的综合性评价，主要体现的是证券公司合规管理和风险控制的整体状况。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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