证券统一帐户平台拟10月上线--报载

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海5月30日 - 中国证券报周五报导，中国结算董事长周明29日在杭州召开的账户整合工作动员大会上宣布，统一账户平台拟于10月上线，要求各证券公司按倒计时准备。
账户整合总体思路是建立统一账户平台，为每个投资者设立一个统一的一码通账户，将投资者不同证券账户统一关联到一码通账户下，实现“一套账户”、“一套规则”、“一套系统”。目前证券账户整合工作进展顺利，统一账户平台系统已完成开发，正在进行内部测试。
周明表示，目前证券账户整合各项工作进展顺利，《证券账户管理规则（修订稿）》已报证监会审批；统一账户平台系统已完成开发，正在进行内部测试，很快将启动全市场联测；存量账户关联关系确认方案已成熟，下一步将启动全市场存量账户迁移试报送工作。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。