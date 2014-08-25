统一证券帐户平台10月上线 放开“一人一户”限制

2014年4月14日在上海一家证券营业所拍到的图片。 REUTERS/Aly Song

路透上海8月25日 - 中国证券登记结算公司发布修订后证券帐户管理规则，10月1日起执行。新规取消目前“一人一户”限制，今后投资者在一个总帐户下可开设多个不同类型的帐户。

新版帐户管理规则删除了“对于同一类别和用途的证券账户，一个自然人、法人只能开立一个”的原有规定。目前A股投资者一般只能在沪深两市各开一个A股帐户。

未来，结算公司将为投资者设置证券总帐户（一码通帐户）及子帐户，子帐户包括A股帐户、B股帐户、全国中小企业股份转让系统帐户、封闭式基金帐户、开放式基金帐户等。

新规指出，“一码通账户可用于记录投资者分级评价等适当性管理信息。”

新华网周日报导引述中国结算公司有关负责人称，在现行对证券公司、证券投资基金等特殊机构放开一人一户限制基础上，在统一账户平台上线初期将放开范围逐步扩大到普通机构投资者和因沪港通交易需要的个人投资者，下一步再择机尽快全面放开一人一户限制。

沪港通预期于10月启动，其中港股通的投资人条件是国内的机构投资者、证券帐户及资金帐户合计不低于50万元人民币的个人投资者。

新华网报导还指出，这次证券账户规则调整之后将统一并降低账户业务收费标准。调整之后，沪深A股账户开户费用将设定为40元，比现有的90元下降幅度超过55%。

报导称，建立股市一码通体系，将为中国资本市场打造统一标准的“高速公路”，加速中国资本市场的改革发展。同时，采用统一账户管理有利于简化投资者操作流程、节约市场成本等。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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