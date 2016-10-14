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中国财经 | 2016年 10月 14日 星期五 17:53 BJT

中证登将一个投资者开立证券账户数量上限调整为三户

路透北京10月14日 - 中国证券登记结算有限责任公司周五发布通知称，将一个投资者开立证券账户数量上限调整为三户。对于长期不使用的三户以上多开账户，将依规纳入休眠账户管理。

刊登在中证登公司网站的证券账户业务指南修订通知称，一个投资者只能申请开立一个一码通账户。一个投资者在同一市场最多可以申请开立三个A股账户、封闭式基金账户，只能申请开立一个信用账户、B股账户。

中证登公司表示，对于2016年10月15日前自然人及普通机构投资者已开立的三户以上（不含三户）同类证券账户，符合实名制开立及使用管理要求，且确有实际使用需要的，投资者本人可以继续使用。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)

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