市场热谈：中国监管层对券商通道业务再表态 暂未全面禁止但仍关注规模

作者 张晓翀

路透北京5月22日 - 金融监管升级令中国金融市场和从业者的心态变得脆弱不堪，而处于监管层重点关注的业务领域更是在放大镜下工作，稍有风吹草动便成为众矢之的，而通道业务就是其中一个重点。

在当前资管行业激烈的竞争环境下，市场担忧通道业务被监管层“一刀切”后所造成的冲击可能超出预期。而近日证监会关于“不得从事让渡管理责任的所谓‘通道业务’”的表述就再次引起业内关注，部分市场人士和媒体解读为全面禁止通道业务。

“媒体存在误读，监管层并没有全面禁止。”据一位接近监管层的人士表示。

而多位资管业人士也证实了上述说法。实际上，监管层从去年就开始对通道业务进行限制和压缩，周末证监会发布会的表述，实际上只是对资管业务加强监管的延续。

“之前也是说注意控制规模，”北京某国资背景大型券商资管部负责人表示，监管层对通道业务过大的规模还是比较关注的。

在上周五的新闻例会上，证监会发言人针对新沃基金专户业务风控缺失导致重大风险事件表示，“我会一再强调，证券基金经营机构从事资管业务应坚持资管业务本源，谨慎勤勉履行管理人职责，不得从事让渡管理责任的所谓“通道业务”。”

上述券商资管部负责人表示，尽管通道业务在实际运作中仍有风险，但基于历史原因，目前资管行业通道业务规模较大，考虑市场实际情况，对通道业务的清理，现阶段监管层应会给予一定的缓冲期，不会立即将通道业务全停掉。

据中国基金业协会数据显示，2016年券商通道业务中属于纯通道业务的票据业务、银行委托贷款、信托贷款、资产收益权、同业存款和其他类业务占比达到近80%。而剩余的证券投资、股权质押融资和债券逆回购三项业务中也有部分通道业务，其中资产收益权、同业存款和其他类业务增长均较快，分别为78.5%，61.1%和76.8%。

华中一券商高层指出，“这应该是监管层发出信号了，未来要加强主动管理，回归资管本身。监管力度不大，很多金融机构不会听，所以在国内有时候还真是要矫枉过正，才能达到政策效果。”他说。

**通道业务得不偿失**

尽管目前通道业务仍占券商资管业务的相当比例，但这一貌似坐收渔利的生意已经变得越来越难做。在当前赚钱难、竞争非常激烈的资管行业，通道业务已经不是以前炽手可热的香饽饽。

业内人士称，通道业务收费标准低，部分券商或基金公司可能会在风控上比较松，有的还加了杠杆，一旦踩上违约地雷，必然导致风险发生，也必将面临监管层的严厉处罚，可谓得不偿失。

多位业内人士均表示，压缩通道业务是目前资管行业的普遍共识。现在每家公司都在控制和压缩限制规模规模，持续时间一长，资产管理规模自然就会下滑。

对此，独立资产管理咨询机构--泽奔咨询(Z-Ben)高级经理施宏申表示，从政策趋势来看，通道业务应该会被禁，只不过具体如何操作，监管层可能还会继续研究。

“我感觉上较大可能的做法是新老划断，明确定义，降低市场冲击。”他认为，证监会明确提出要禁止通道业务，不少人的侥幸心理将被打破，券商和基金公司未来的通道业务规模肯定会下降。

北京一港资背景的券商资管人士表示，“我们公司是新成立的，资管那边开始就把重点放在了主动管理业务上，虽然主动管理业务难度也大，但肯定是未来的发展方向。”

**转型正在路上**

分析人士认为，监管层加大对停通道业务的监管力度，必将倒逼资管机构提升主动管理水平。目前市场上可投资的范围越来越广，主动管理虽然难度较大，但盈利水平也高，而且符合政策导向。

当前多数资管机构都在重新进行业务布局，包括资产支持证券（ABS）、股权投资、FOF（基金的基金）、定增、量化对冲、海外投资、PPP等主动管理类业务都会成为资管未来发展的方向，虽然竞争激烈但属于必然经历的阵痛。

“如果是主动管理的业务，自己找的投资标的，自己做尽调，自己做投顾管理，那么这些资产也还是可以进行投资的。”某大型券商机构董事总经理表示。

而原有通道业务团队长期而言或解散或转型，短期通道业务无法进行及时清理的，要做好风控工作。

“还好，我们本身的通道业务规模并不大，不象有些券商通道业务上千亿，我们转型的难度不算太大。”上述华中券商高管表示。

中国基金业协会数据显示，2016年底证券公司通道类业务中，比较典型的票据业务、银行委托贷款和信托贷款的比例已经大幅减少，占比分别从17.1%、16.8%和13.8%下降至12.6%、14.1%和11.9%。（完）

（路透中文部林琦对此文亦有贡献）