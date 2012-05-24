4月底保险投资余额同比增13.9%--保监会

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京5月24日电---中国保险监督管理委员会公布数据显示,截至4月底,保险业各类投资余额达约38,984亿元人民币,较前三个月增加800亿元,同比增长13.9%.
刊登在保监会网站的数据并显示,今年前四个月,保险业原保费收入5,922亿元,同比仅增长3.7%,较前三个月下降1个百分点.其中,财险业原保险保费收入1,745亿元,同比增13.4%;寿险业原保险保费收入4,177亿元,同比增长0.2%.
保监会并公布,截至4月底,保险业银行存款余额为19,350亿元,同比增长26.7%.全行业资产总额达63,277亿元,虽然同比增长18.6%,但环比减少402亿元,是自去年来,保险行业资产总额第三次环比下降.
保监会主席项俊波4月底曾表示,在有效防范风险的前提下,将放松管制,拓宽范围,简化审核程序,并根据实际情况,适当调整保险资金运用的投资比例.(完)
欲了解更多详情,请点选保监会网站(here)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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