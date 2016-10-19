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中国财经 | 2016年 10月 19日 星期三 08:07 BJT

国信证券自营账户等61个股票配售对象列入黑名单--证券业协会

路透北京10月18日 - 中国证券业协会周二宣布，决定将国信证券(002736.SZ)自营账户、国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金等61个股票配售对象列入首次公开发行股票配售对象黑名单。

证券业协会网站公告称，配售对象的违规行为包括，提供有效报价但未参与申购和未按时足额缴付认购资金等，列入黑名单时限自公告发布之日起算。

公告并称，上述股票配售对象在参与丰元股份(002805.SZ)等新股网下申购过程中违反了《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的规定。(完)

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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