国信证券自营账户等61个股票配售对象列入黑名单--证券业协会

中国央行报告称经济向好有周期性因素 着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透北京10月18日 - 中国证券业协会周二宣布，决定将国信证券(002736.SZ)自营账户、国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金等61个股票配售对象列入首次公开发行股票配售对象黑名单。
证券业协会网站公告称，配售对象的违规行为包括，提供有效报价但未参与申购和未按时足额缴付认购资金等，列入黑名单时限自公告发布之日起算。
公告并称，上述股票配售对象在参与丰元股份(002805.SZ)等新股网下申购过程中违反了《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的规定。(完)
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行周五晚间发布一季度货币政策执行报告称，中国央行的“缩表”不一定意味着收紧流动性，且4月已经转为“扩表”；下一阶段货币政策将寓改革于调控之中，把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，为稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险提供相对平稳的流动性环境。
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值