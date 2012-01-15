证监会拟扩大RQFII规模 并酝酿试点机构人民币A股ETF--报载

路透上海1月14日电---上海证券报周六引述中国证监会负责人称,证监会已与相关部门达成一致意见,正研究进一步扩大RQFII(人民币合格境外机构投资者)试点规模,争取在机构类型、投资范围、投资比例等方面有所突破;同时试点机构发行人民币A股ETF(上市交易基金)产品也正在研究中.

报导引述该负责人表示,虽然RQFII试点规模有限,且投资范围受到一定限制,但推出RQFII试点有利於扩大中国资本市场开放水平,促进国内证券机构发展国际业务,优化人民币回流机制,进一步推动人民币国际化.

去年12月中旬,中国证监会(SEC)公布一有助於促进人民币离岸业务发展的新计划.该计划将允许海外投资者投资中国大陆股票和债券,初期额度约为人民币200亿元人民币.

截至目前,已有21家机构获批RQFII资格,包括南方、华夏等9家基金公司及香港子公司,中信证券(6030.HK)(600030.SS)等12家证券公司及香港子公司.上述机构均已获得投资额度,其中最多者12亿元,最少者5亿元.

2011年12月30日,有八家基金类试点机构和两家券商类试点机构获得合计107亿元投资额度,今年1月5日,有11家试点机构获得合计93亿元的投资额度.

证监会推出的>(RQFII)称,将允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场.(完)