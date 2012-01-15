证监会审核通过人民网A股IPO申请

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透上海1月14电---中国证监会周五晚间公告称,审核通过人民网股份有限公司首次公开发行(IPO)申请.
人民网此前公布的预披露资料显示,其A股计划发行6,911万股,占发行後总股本的25%.计划募集资金5.27亿元人民币,用於移动互联网增值业务等项目.拟上市目的地为上海证交所,主承销商为中信证券(6030.HK)(600030.SS).
发行前,人民网控股股东及实际控制人为人民日报社,除直接持有66.01%股份外,还通过环球时报、京华时报和汽车报社分别间接持有11.89%、0.82%和0.82%的股份.因此,人民日报社直接及间接持有79.54%股份.另外,中影集团、中国联通、中国电信、中国石化、中信证券旗下金石投资亦有参股.
数据显示,2011年1-6月,人民网实现营业收入2.11亿元,净利3,050万元.目前其收入来源主要是广告业务.2010年,公司互联网广告业务实现收入1.68亿元,同比增长62.48%,占营业收入比例为50.79%.
中国四大门户网站--新浪(SINA.O)、网易(NTES.O)、搜狐(SOHU.O)和腾讯(0700.HK)已先後在美国和香港上市.另据路透消息指,另一家官方媒体网站--新华网也拟在上海证券交易所IPO.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京2月27日 - 中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。
路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。