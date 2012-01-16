证监会官员警告盲目“炒新”风险大--报载

人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透上海1月16日电---中国证监会主席助理吴利军日前表示,投资股票一定要看公司基本面和发展潜力,新股未必都能赚钱.中小散户投资者潜心寻找二级市场上有潜力的蓝筹股进行投资,可能更为稳妥.
中国证券报周一报导援引吴利军称,初步数据显示2011年参与新股申购账户中,专业机构投资者上半年亏损,下半年转为盈利,但这种盈利是短时期的,很可能今年再次陷入亏损.
"如果这种高价发行局面不改变,预计机构投资者打新亏损会更大,"他说.
吴利军表示,监管部门对投资者,尤其是中小投资者盲目过度"炒新"问题十分关注.投资者,尤其中小投资者要理性参与,不要盲目跟风.
他指出,"买股票不是买彩票,不是下赌注."
投资者要认识到,投资股票应更多看公司本身,与是否是新股没有直接关系,投资新股不能与盈利划等号.吴利军指出,与二级市场相比,新股透明度相对较低.新公司没有经历过市场检验,经营风险没有充分暴露,投资者对其真正了解需要过程.因此,相对而言,投资新股不确定性更高,风险更大.
据统计,2009年以来,新股破发逐渐增多,2010年首日破发率约为7%,2011年约为27%;2011年下半年,参与新股申购账户数比上半年减少1万多户;近日,两家公司因参与询价机构不足而致中止发行.
吴利军认为,对中小散户投资者来说,投资新股可能面临更大风险.要选择自己熟悉的领域,搜集尽可能多的资料,潜心寻找二级市场上有潜力的蓝筹股进行投资可能更为稳妥.
对中小散户投资者来说,需在评估自身优势、劣势基础上,客观判断自己的知识准备程度、风险识别与承受能力,审慎确定投资方向.(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
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2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.88711人民币)