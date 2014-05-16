焦点：中国券商面临重新定位 全方位松绑后将加大错位竞争

图为中信证券股份有限公司的公司标识。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* 资本市场赋予重任，中国券商面临重新定位

* 全方面为券商松绑，业务发展路径差异化

* 券商业集中度提高

作者 林琦/张晓翀

路透上海/北京5月16日 -在银行信托等间接融资遭遇瓶颈后，中国资本市场被赋予为国内实体经济输送更多血液的重任。作为资本市场的重要参与方，国内券商将会重新定位其功能，从而在活跃资本市场、服务实体经济的金融大潮中发挥更大作用。

证监会新发布的券商创新意见，从完善券商基础功能、打通融资渠道、支持券商业务产品创新等各方面为券商全面松绑。业内人士指出，此举将令国内券商的业务发展模式呈现更多差异化，全业务投行和术业专攻的投行将开始新一轮错位竞争。

”今后券商发展道路会有更多选择，你可选择全牌照投行，也可以专做通道业务，或专做资管业务，每家都可选择自己的发展道路。”财富证券副总裁袁海表示。

他说，发展路径的选择与每家券商现有业务基础大有关系，“未来，不见得小券商就会活得不好，反正要有清晰的路径。”

中国证监会昨发布关于券商创新发展的纲领性意见，从建设现代投行、支持业务产品创新和推进监管转型三方面提出创新思路。意见提出，支持国内券商拓宽融资渠道，发展跨境业务，促进形成具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行。

现代投资银行这一词颇具新意，并反映出未来的政策导向。

国内一大型券商人士指出，中国的证券公司起步于经纪和投行等通道业务，受政策监管，目前其营收仍主要依赖于通道业务。类似融资、交易、托管等现代投行的职能大多缺失。从这次创新意见来看，未来监管部门正准备将大量基础职能返还给券商，引导券商往现代投行方向转型。

新颁布的创新意见指出，要支持证券经营机构拓展投资融资、销售交易、资产托管等基础功能，进行销售交易类产品创新，满足客户对非标准化产品的需求；鼓励证券经营机构为大宗交易、私募产品、场外衍生品等各种金融产品开展做市等交易服务；支持证券经营机构开展资产托管业务。

不过业内人士普遍表示，证监会颁布的创新意见只是纲领性意见，具体落实还需相关实施细则的出台。

周五正在北京召开的第三届券商创新研讨会议，将就私募市场、财富管理、互联网证券、融资业务、投资咨询、风险管理六方面业务的发展创新进行研讨，或会给券商行业创新方向的落实接一些“地气”。

**时势造英雄，券商再定位**

深圳一家大型券商分析师指出，短期内国内银行业和信托业的刚性兑付尚难打破，而资本市场一向提倡风险自负，且资源配置市场化程度高，因此新一届政府已将近阶段金融改革下注于资本市场。而在这一场金融改革大潮中，券商将发挥重要作用。

“无论是丰富品种，还是提供流动性、对冲风险，券商都将发挥重要的作用，券商功能需要再定位。”他说，券商业的变革，就需要各家券商发挥自主创新能力，而不简单地跟着监管指挥棒走。

同时，大量中国企业“走出去”，与国际企业正面竞争亦迫切需要国内投行的服务和支持。

中国证监会创新业务监管部兼研究中心主任祁斌近期指出，中国经济已经进入全球，需要在国际分工中不断提高竞争力并向上迁移。而中国经济“走出去”过程中迫切需要国内金融机构的服务和引领，采购大宗商品参与国际并购，但是当前的国内机构的金融服务完全没有跟上。

中国央行副行长刘士余近日亦表示，“在中国还是要打造出几艘航母级的投行，无论是保险行业、证券行业还是银行业，一个国家的金融体系没有几支支柱，在这个行业里没有靠得住的大型的骨干，占有一定的市场集中度的，实践证明还是不行。”

不过，目前中国券商无论在规模上还是业务创新能力上，与国际投行相比还落后很多。北京一家券商人士感概，即使在中资股占四成的香港市场上，大陆券商也只停留在二流券商水平，他们对于国际投行很多业务都很陌生。若要迎头赶上，除了大陆券商自身努力外，还需政策松绑。

从本次创新意见来看，国内券商的经营领域将有所拓宽，国际投行一些主流业务，包括FICC(固定收益、外汇和大宗商品）、柜台市场（OTC)业务和私募业务等都被列入政策支持发展的业务。

“监管层放手，让券商自主去选，接受同行竞争和市场考验，这样才会更有竞争力。”上海一位券商人士指出。

**行业集中度将提高，发展呈现差异化**

当前证券业发展同质化严重，在佣金下调大趋势及新股“堰塞湖”的情况下，国内证券公司面临业务发展模式选择。业内人士预计，在当前监管创新和业务创新的新机制下，券商将不可避免地走上差异化、专业化、特色化发展的道路。

国泰君安非银金融分析师赵湘怀指出，券商行业正从“春秋”向“战国”过渡，行业集中度将持续提升，综合性的全能投行和专业型的精品券商将成为未来两大群落。

“未来将不再是单条业务线的竞争，创新业务往往是考验券商综合实力。”深圳一券商分析师指出，创新业务往往涉及券商产品开发、风险控制、资本实力等多方面的能力，因此大型券商往往受益。

同时，随着证监会推进业务牌照的管理，一些民资和专业机构亦将介入证券行业，亦将为券商注入一些新鲜血液，为券商行业的发展路径添加不同注释。

本次创新意见指出，支持民营资本、专业人员等各类符合条件的市场主体出资设立证券经营机构，支持社会保险基金、企业年金等长期资金委托专业机构投资运营或设立专业证券经营机构。

同时，将实施业务牌照管理，建立公开透明、进退有序的证券期货业务牌照管理制度。在推进相关法律法规修改完善的前提下，支持证券公司、基金管理公司、期货公司、证券投资咨询公司等交叉持牌，支持符合条件的其他金融机构在风险隔离的基础上申请证券业务牌照。

华融证券研究员宋蕊表示，当前国内许多中小券商抗风险能力较弱，但小券商更需要创新来拓展新的利润渠道，因此这些证券公司也希望在创新和风险之间找到一条适合自身发展的道路。

本次创新意见中还有一个鲜明特点是政府部门的监管后移，意见指出，转变监管方式，从重事前审批向加强事中事后监管转变；支持证券经营机构依法自主开展业务和产品创新，自主识别、判断并承担创新风险。

这就意味着券商创新业务所承担的风险加大，如何提升风险管控能力亦将是券商未来发展过程中的重要一环。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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