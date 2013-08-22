光大证券称董事会批准总裁徐浩明辞任 下午临时停牌

路透上海8月22日 - 上周五爆出自营交易乌龙的中国大型券商--光大证券(601788.SS)周四中午公告称，其董事兼总裁徐浩明提出辞去董事和总裁职务，已获董事会批准。公司股票下午临时停牌。

公告称，光大证券董事会提请董事长袁长清代行总裁职责。公司股票将于周五起复牌。该股早盘收跌2.82%至9.98元。

近期一直平静的中国A股上周五因光大乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，11:06沪市突起波澜，多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元人民币，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。

根据证监会上周日公告，经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。(完)