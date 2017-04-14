中国两大证交所同时调整回购计息方式 由名义改为实际占款天数

路透上海4月14日 - 中国上海交易所与深圳交易所周五同时发布通知，正式确定于5月22日起修改回购计息方式，将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。

通知表示，该举是为进一步完善回购利率形成机制，平滑回购利率波动性，解决“节假日效应”问题。正式施行前已达成的债券回购交易，其到期购回价仍按原公式计算。

通知称，回购计息方式修改施行之后，各品种的回购报价利率将代表回购资金实际占用期间的平均年化利率，节假日因素不会对回购利率揭示产生影响（例如，假设当前市场利率水平为3%，市场参与者报价3%，周四隔夜品种回购资金实际占款天数为3天，回购利息为3%×3/365）。

市场参与者在报价时将无须再考虑资金实际占用天数对回购利率的影响，同时也需要调整原有的回购利率报价习惯，按实际年化利率报价，以反映市场实际的利率水平。

因资金跨节假日使用的因素，证券交易所的质押式回购利率会出现年化收益率高位盘踞的情况，甚至高达30%以上，令市场惊叹。（完）