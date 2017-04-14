中国两大证交所同时调整回购计息方式 由名义改为实际占款天数

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海4月14日 - 中国上海交易所与深圳交易所周五同时发布通知，正式确定于5月22日起修改回购计息方式，将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。
通知表示，该举是为进一步完善回购利率形成机制，平滑回购利率波动性，解决“节假日效应”问题。正式施行前已达成的债券回购交易，其到期购回价仍按原公式计算。
通知称，回购计息方式修改施行之后，各品种的回购报价利率将代表回购资金实际占用期间的平均年化利率，节假日因素不会对回购利率揭示产生影响（例如，假设当前市场利率水平为3%，市场参与者报价3%，周四隔夜品种回购资金实际占款天数为3天，回购利息为3%×3/365）。
市场参与者在报价时将无须再考虑资金实际占用天数对回购利率的影响，同时也需要调整原有的回购利率报价习惯，按实际年化利率报价，以反映市场实际的利率水平。
因资金跨节假日使用的因素，证券交易所的质押式回购利率会出现年化收益率高位盘踞的情况，甚至高达30%以上，令市场惊叹。（完）
(发稿 毕晓雯; 审校 杨淑祯)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。