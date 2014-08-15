中证金公司下调转融资业务费率 降低券商融资成本

路透上海8月15日 - 中国证券金融公司周五下调转融资业务费率，182天期转融资费率从6.6%降至5.8%，达80个基点，转融券的期限费率目前则未改。

数据显示，截至8月14日，转融资交易的期末余额为342.08亿元人民币，转融券业务的期末余额为31,419.98亿元。

中国证券报周五报导，转融资业务试点启动两年多来，中国证券金融公司已向74家证券公司累计融出资金5,806亿元，成为证券公司重要资金来源之一，有效推动融资融券业务平稳健康发展。

截至2014年8月12日，客户融资余额达到4,655亿元，较6月底增加620亿元，总体增长15.37%；较年初相比，增加1,206亿元，增幅达34.97%。

业内人士表示，在融资需求日益增长的背景下，中国证券金融公司此次下调费率，主要目的是降低证券公司融资成本，促进融资融券业务规模扩大，同时有利于证券公司逐步适应市场竞争，形成合理的融资融券利率水平，更好服务于市场，满足投资者融资需求。

此外，中国证券金融公司正积极推动提高证券公司转融通担保资金使用收益的具体措施，以进一步降低证券公司转融通业务成本，为证券公司更好地开展融资融券业务提供有利条件。（完）

(发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)

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