中国券商销售金融产品应制定投资者适当制度

路透上海12月31日 - 中国证券业协会发布相关指引要求,证券公司向客户销售金融产品,或者以客户买入金融产品为目的提供投资顾问、融资融券、资产管理、柜台服务等金融服务,应制定投资者适当性制度,向客户销售适当的金融产品或提供适当的金融服务.

该《指引》称,证券公司向客户销售的金融产品或提供的金融服务,应当符合以下要求:投资期限和品种符合客户的投资目标;风险等级符合客户的风险承受能力等级;客户签署风险揭示书,确认已充分理解金融产品或金融服务的风险.

证券公司销售金融产品、提供金融服务,应当向客户披露产品或服务的说明书等信息披露文件、公司与客户之间可能存在的利益冲突以及有助于客户理解相关投资并进行分析判断的其他信息.

证券公司销售复杂或高风险金融产品,应当向客户披露评估金融产品的风险特征与客户风险承受能力的匹配情况.对具有杠杆效应的复杂或高风险金融产品,证券公司应当向客户提示可能产生的最大损失.对流动性差或者不存在公开交易市场的复杂或高风险金融产品,证券公司应当如实向客户披露.

中证报援引证券业协会有关负责人表示,证券公司仅执行客户买卖公开市场交易的股票、基金、债券等交易指令的,即通常所说的"通道服务",不适用《指引》.

(发稿 刘昕; 审校 黄凯)

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