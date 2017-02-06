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中国财经 | 2017年 2月 6日 星期一 08:15 BJT

中国去年末证券期货经营机构资管业务规模约52万亿--基金业协会

路透北京2月5日 - 中国证券投资基金业协会公布，截至去年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约51.79万亿元人民币，较上季末增长5.9%。

其中，基金管理公司管理公募基金规模9.16万亿元，基金管理公司及其子公司专户业务规模16.89万亿元，证券公司资产管理业务规模17.58万亿元，期货公司资产管理业务规模约2,792亿元，私募基金管理机构资产管理认缴规模10.24万亿元，实缴规模7.89万亿元。

在各项资产管理业务中，除公募基金外，基金公司及其子公司专户的一对一产品和证券公司发行的定向资管计划依然占据较大规模，其中基金公司和基金子公司发行的一对一产品资产规模分别为4.18万亿和8.21万亿元，证券公司定向资管计划资产规模达14.69万亿元。

数据并显示，截止去年底，已登记的私募基金管理人家数为7,781家，私募机构共管理25,950只投资基金，实缴规模2.6万亿元。其中私募证券投资基金数量仍占多数，且实缴规模超过认缴规模。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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