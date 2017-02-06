中国去年末证券期货经营机构资管业务规模约52万亿--基金业协会

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京2月5日 - 中国证券投资基金业协会公布，截至去年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约51.79万亿元人民币，较上季末增长5.9%。
其中，基金管理公司管理公募基金规模9.16万亿元，基金管理公司及其子公司专户业务规模16.89万亿元，证券公司资产管理业务规模17.58万亿元，期货公司资产管理业务规模约2,792亿元，私募基金管理机构资产管理认缴规模10.24万亿元，实缴规模7.89万亿元。
在各项资产管理业务中，除公募基金外，基金公司及其子公司专户的一对一产品和证券公司发行的定向资管计划依然占据较大规模，其中基金公司和基金子公司发行的一对一产品资产规模分别为4.18万亿和8.21万亿元，证券公司定向资管计划资产规模达14.69万亿元。
数据并显示，截止去年底，已登记的私募基金管理人家数为7,781家，私募机构共管理25,950只投资基金，实缴规模2.6万亿元。其中私募证券投资基金数量仍占多数，且实缴规模超过认缴规模。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。