中国证券公司、保险和私募机构将获准开展公募基金业务

路透上海12月31日 - 中国证监会日前发布资产管理机构开展公募基金业务征求意见稿,拟允许符合条件的证券公司、保险资产管理公司和私募证券基金三类机构直接开展公募基金管理业务.

刊登在证监会网站的新闻稿称,上述机构开展公募基金业务的基本条件包括:三年以上证券资产管理经验;治理内控完善;经营状况良好、连续三年盈利;没有违法违规行为,以及成为基金业协会会员等.

同时征求意见稿在管理规模、净资本、分类评价级别等亦明确了具体条件.其中证券公司要求管理资产规模不低于200亿元人民币,最近一年各项风险控制指标持续符合规定标准;最近一个季度末净资本不低于10亿元,最近一年分类评价级别在B类以上.

对于保险资产管理公司,要求其管理资产规模不低于200亿元;最近12个月偿付能力指标持续符合监管要求;私募证券基金管理机构,则需要实缴资本不低于1,000万元,最近三年资产管理规模均不低于30亿元.

中国证券报周一引述业内人士称,约有16家证券公司和14家保险资产管理公司符合相关条件.

证监会有关部门负责人表示,在监督管理方面,证监会对上述资产管理机构从事公募基金管理业务具有监管权.下一步将根据社会各方面的意见,将征求意见稿修改完善后拟与新修订的《证券投资基金法》同步实施.

最新修订的证券投资基金法,将非公开募集基金纳入调整范围,并加强了对基金投资者权益保护.

天相投顾此前统计数据显示,在股市持续下跌与债市回调共同作用下,中国68家公募基金公司旗下的1,175只基金三季度共亏损749.74亿元人民币.在各大类基金中,只有货币型基金和合格境内机构投资者(QDII)基金实现盈利.

根据三季报数据及三季度基金募集规模数据推算(未披露季报的基金按募集规模计算),三季度末,70家基金公司的公募基金资产管理规模合计为24,674.24亿元(含联接基金),较二季度末的24,437.64亿元增加236.59亿元,较一季度末增长2,603.87亿元.(完)

(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)

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