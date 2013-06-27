中国全国社保基金去年盈利647亿元

路透北京6月27日 - 中国证券报周四报道，2012年全国社保基金权益投资收益额646.59亿元，投资收益率7.01%，创近三年新高，其中交易类资产一举扭转2011年亏损态势。

全国社会保障基金理事会在中证报发布的年报显示，去年该基金的业绩远好于同期A股市场的涨幅。当年已实现收益额398.66元（已实现收益率4.33％），交易类资产公允价值变动额（用以反映市场价格对交易性资产账面价值的影响）247.93亿元，交易类资产实现浮盈。而2011年受股票拖累，交易类资产浮亏357.58亿元。

年报称，在2012年中股市持续下跌时，社保基金并没有采取清仓等方式应对，反而在去年四季度大幅加仓，一方面起到市场稳定器的作用，另一方面自身也获取了回报。

年报显示，2012年全国社保基金资产总额突破万亿大关，达11,060.37亿元。基金自成立以来的累计投资收益额3,492.45亿元，年均投资收益率为8.29%。

截至报告期末，全国社保基金直接投资资产为6,506.67亿元，占比58.83%；委托投资资产为4553.70亿元，占比41.17%。期末基金权益总额为10,753.57亿元。

数据显示，在所有已披露2013年一季报的上市公司中，社保基金共出现在291家上市公司前十大流通股股东名单中，共计持有407只股票，持股数量合计81.13亿股，而去年四季度末的数据为75.83亿股，同比增加6.53%。

年报还显示，全国社保基金收到境内转持国有股29.52亿元，其中股票25.14亿元，现金4.38亿元。自2009年6月执行《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》以来，累计转持境内国有股1,065.74亿元。

当前中国养老金规模已达2.5万亿元。如此巨大且不断上涨的规模，引发各方关于扩充社保基金、养老金入市的讨论。全国社保基金理事会理事长谢旭人近日表示，理事会将积极推进划拨部分国有资产充实社保基金专题研究，加快推进多渠道筹集全国社保基金专题研究，扩大受托投资试点、积极支持地方基本养老保险结余资金保值增值。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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