海通证券称扩大外汇业务范围获批 新增外币证券承销业务

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海6月5日 - 中国大型券商--海通证券股份有限公司(600837.SS)周四公告称，近日公司获得国家外汇管理局上海市分局批复，同意公司增加外币有价证券承销业务。
公告显示，获得批复后，公司的外汇业务范围扩大为外币有价证券经纪业务和外币有价证券承销业务。
目前境内外币有价证券主要是指沪深两市B股，但B股市场十余年来已经没有首次公开发行（IPO）和再融资。不过，值得注意的是，上海证交所正在上海自贸区内筹建国际金融资产交易平台，或许将来可为海通证券提供外币证券承销业务的空间。
受政策限制，外汇业务一直是国内券商的短板。中国证监会机构监管部巡视员欧阳昌琼在今年全国两会期间表示，他已向国家外汇监管部门提交建议，应允许国内证券公司从事部分外汇业务，例如外汇自营和经纪业务。
海通证券A股周三收报9.10元，过去一个月累计下跌2.7%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。