中国证券业协会启动并购重组私募债 在报价系统开展试点

路透上海11月5日 - 中国证券业协会周三发布并购重组私募债券试点办法，并在机构间私募产品报价与服务系统运行。这是继证券公司短期债之后，在该系统上线的又一重要产品类型。

并购重组私募债券，是指在中国境内注册的公司制法人为开展并购重组活动，在中国境内发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。

刊登在证券业协会网站的试点办法，从发行条件、募集资金用途、债券利率、备案材料及豁免、发行及转让方式、承销机构、投资者适当性管理等方面对上述债券进行了规范。

试点期间，报价系统将重点支持符合国家政策导向的重点行业公司发行并购重组私募债券。并购重组私募债券对发行人企业规模和债券期限没有限制，发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的4倍。

募集资金应当用于支持并购重组活动，包括但不限于支付并购重组款项、偿还并购重组贷款等。并购重组私募债券采取备案制发行，经过中证资本市场发展监测中心备案的并购重组私募债券可以通过报价系统发行、转让。

另外，并购重组私募债券在报价系统发行或转让后，持有同期债券的合格投资者合计不得超过200人。

今年稍早，证监会就曾表示，将扩大公司债券发行主体范围、丰富债券发行方式，推出并购重组债券、市场公司债券、可交换债券等创新品种，允许全国中小企业股转系统挂牌公司发行中小企业私募债。

机构间私募产品报价与服务系统由中证资本市场发展监测中心搭建。该中心受中国证券业协会管理，由上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国金融期货交易所股份有限公司共同出资设立，注册资本20亿元人民币。

报价系统经营范围包括：提供以非公开募集方式设立产品的报价、发行与转让服务；提供证券公司柜台市场、区域性股权交易市场等私募市场的信息和交易联网服务，并开展相关业务合作等。

自今年8月18日以来,已有包括证券公司资管计划、收益凭证、次级债、私募基金在内的89只私募产品在报价系统成功发行，募集资金约65亿元。(完)

参看详情，可点选中国证券业协会网站 here

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(发稿 李宏薇；审校 张喜良)

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