中国银监会暂停执行银行业信息技术风控指南 待完善后执行

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京4月17日 - 中国银监会联合工信部近日下发通知表示，将暂停执行银行业应用安全可控信息技术推进指南，并在修改完善后重新发布实施。
路透看到的这份银监会通知称，该信息技术指南下发以来，一些银行业金融机构和相关方面提出改进意见和修改建议，为推进银行业信息安全工作，待对指南修改完善后再实施。
银监会在通知中表示，希望各银行机构研究信息科技风控措施办法，提出建议。
路透就此查询银监会和工信部，目前尚未获得其评论。
2014年12月，银监会和工信部印发了银行业应用安全可控信息技术推进指南。（完）
(发稿 马丁/李贺；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数