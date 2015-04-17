中国银监会暂停执行银行业信息技术风控指南 待完善后执行

路透北京4月17日 - 中国银监会联合工信部近日下发通知表示，将暂停执行银行业应用安全可控信息技术推进指南，并在修改完善后重新发布实施。

路透看到的这份银监会通知称，该信息技术指南下发以来，一些银行业金融机构和相关方面提出改进意见和修改建议，为推进银行业信息安全工作，待对指南修改完善后再实施。