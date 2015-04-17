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中国财经 | 2015年 4月 17日 星期五 13:42 BJT

中国银监会暂停执行银行业信息技术风控指南 待完善后执行

路透北京4月17日 - 中国银监会联合工信部近日下发通知表示，将暂停执行银行业应用安全可控信息技术推进指南，并在修改完善后重新发布实施。

路透看到的这份银监会通知称，该信息技术指南下发以来，一些银行业金融机构和相关方面提出改进意见和修改建议，为推进银行业信息安全工作，待对指南修改完善后再实施。

银监会在通知中表示，希望各银行机构研究信息科技风控措施办法，提出建议。

路透就此查询银监会和工信部，目前尚未获得其评论。

2014年12月，银监会和工信部印发了银行业应用安全可控信息技术推进指南。（完）

(发稿 马丁/李贺；审校 黄凯)

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