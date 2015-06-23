多家证券类媒体头版评论称牛市尚未结束 有助安抚市场

路透上海6月23日 - 在中国A股市场上周暴跌之后，中国证券报、证券时报及证券日报三家国内权威证券类媒体周二不约而同地在其头版刊登股市评论，这些评论的最终结论均为A股牛市尚未终结，这将有助于安抚市场紧张情绪。

上周A股标杆指数沪综指暴跌13.32%，创下2008年6月以来最大单周跌幅，全周沪深两市市值缩水逾9万亿元。周一中国股市因公众假期而休市。

证券时报发表的题为《资金牛歇歇脚 改革牛不停步》的社评称，中国股市根本的上行动力来自于深层次的改革与创新，只要这个逻辑不变，无论短期内市场如何调整，投资者都没有必要过分紧张。

文章指出，近期监管层加强两融监管力度，规范伞形信托，严查违规场外配资，开展投资者专项保护行动，对编造、传播虚假或误导性信息的典型案件依法进行打击。这些举措意在净化市场环境，丝毫无关“政策打压股市”，投资者大可不必恐慌。无论是牛市还是熊市，防范风险、打击违法违规行为都是监管层的职责所在。

而中国证券报评论文章称，从资本市场角度来看，市场走牛的逻辑未发生改变。一方面，中央全面深化改革的各项举措稳定了市场预期，是股市上涨最强大动力；另一方面，杠杆因素的确发挥了重要作用。证券公司银证转账资金、沪港通净流入资金以及保险信托新增资金均有较多增加，特别是融资业务为股市上涨提供了资金支持。

该文章表示，近期发布的《证券公司融资融券管理办法（征求意见稿）》松紧并举，旨在建立逆周期的市场调节机制。这为融资业务留下万亿元人民币的增长空间，并将引导外围杠杆资金回归两融，允许两融展期将支持长牛发展。这些因素的叠加会使杠杆牛市走得更稳、更长。

中证报文章还指出，从资本市场改革来看，从《证券法》修订、IPO注册制到深港通，各项计划中的改革都在稳步推进，将为资本市场的市场化、法制化、国际化奠定基础。据海通证券测算，目前A股市值/国内生产总值（GDP）为99%，而二战后美国、日本、中国台湾、中国香港等牛市指数涨幅核心区域为10-20倍，牛市高点股票市值/GDP的核心区间为150%-200%。与之相比，A股仍有空间。

“在多重因素作用下，市场适度回调并未改变‘改革牛’的逻辑，更有利于股市走出慢牛、长牛行情。”中证报文章称。

而证券日报评论文章则从大机构动向角度来解析股市未来趋势。文章指出，以“泡沫论”为代表的各种杂音纷至沓来，渲染着A股市场的肃杀气氛。但作为A股投资风向标的两支重要投资力量，社保基金与境外合格机构投资者（QFII）却不为所动，依然按照它们奉行的价值投资理念深耕A股。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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