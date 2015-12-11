中国证监会查处少数区域性股权市场挂牌企业 因涉嫌非法活动

中国车企和谐富腾计划投资17亿美元在南京建厂 生产电动汽车
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
路透上海12月11日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，对于个别区域性股权市场的少数挂牌企业涉嫌非法活动，证监会派出机构已配合当地公安机关和有关部门进行了查处。
他在每周例会上指出，证监会已函请各省级政府金融工作部门切实加强对区域性股权市场监管，发现挂牌企业或中介机构涉嫌从事非法活动的，及时移送公安机关依法查处；对未能履行有关管理职责致使非法活动得以产生的区域性股权市场及其责任人，予以严肃问责。
他说，个别市场的少数挂牌企业，宣称已经或者即将在区域性股权市场上市，向社会公众发售或转让“原始股”，有的还承诺固定收益，该行为涉嫌非法活动。有些在区域性股权市场上获得会员资格的中介机构，还设立股权众筹融资平台。他未透露更多细节。
他表示，区域性股权市场是由省级政府监管、主要服务于所在省市的中小微企业的私募证券市场。按相关法规，不得采取公开或变相公开方式发行或转让证券，私募证券持有人累计不得超过200人。企业到该类市场挂牌，并非到证交所上市。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
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