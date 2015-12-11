股票发行注册制实施时间取决于准备工作进展情况--中国证监会

中国车企和谐富腾计划投资17亿美元在南京建厂 生产电动汽车
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
路透北京12月11日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，注册制的具体实施时间取决于各项准备工作的进展情况。目前，各项准备工作正在有序推进。
他在每周例会上指出，证监会将根据国务院安排，制定《股票公开发行注册管理办法》等规章和规范性文件，对注册条件、注册机关、注册程序、审核要求、信息披露、中介机构职责以及相应的事中事后监督管理等作出规定，而向社会公开征求意见后公布实施。
他说，《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用<中华人民共和国证券法>有关规定的决定（草案）》，尚待全国人大常委会审议通过。全国人大常委会授权后，国务院将根据授权，对拟在上交所、深交所上市交易的股票的公开发行，对具体事项作出相关制度安排，出台相应的文件。
他表示，《立法法》明确要求授权决定要有一定的实施期限。全国人大常委会授权国务院在实施注册制改革中调整适用《证券法》有关规定，并将调整适用现行《证券法》有关规定的期限明确为二年。二年期限，是指全国人大正式授权决定的实施期限，自决定施行之日起起算。（完）
(发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
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路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透北京1月19日 - 大众汽车中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors)合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。