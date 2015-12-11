股票发行注册制实施时间取决于准备工作进展情况--中国证监会

路透北京12月11日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，注册制的具体实施时间取决于各项准备工作的进展情况。目前，各项准备工作正在有序推进。

他在每周例会上指出，证监会将根据国务院安排，制定《股票公开发行注册管理办法》等规章和规范性文件，对注册条件、注册机关、注册程序、审核要求、信息披露、中介机构职责以及相应的事中事后监督管理等作出规定，而向社会公开征求意见后公布实施。

他说，《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用<中华人民共和国证券法>有关规定的决定（草案）》，尚待全国人大常委会审议通过。全国人大常委会授权后，国务院将根据授权，对拟在上交所、深交所上市交易的股票的公开发行，对具体事项作出相关制度安排，出台相应的文件。

他表示，《立法法》明确要求授权决定要有一定的实施期限。全国人大常委会授权国务院在实施注册制改革中调整适用《证券法》有关规定，并将调整适用现行《证券法》有关规定的期限明确为二年。二年期限，是指全国人大正式授权决定的实施期限，自决定施行之日起起算。（完）