上证所规范上市公司筹划定向增发停复牌 适应沪港通新机制

路透上海11月26日 - 中国上海证交所周二稍晚发布通知规范上市公司非公开发行股份停复牌相关事项，例如要求上市公司定向增发停牌一般不超过10个交易日。而此次上证所对停复牌程序进行梳理，目的之一就是适应沪港通启动后上市公司监管的新要求。

通知要求，上市公司应当在停牌筹划非公开发行的公告中，承诺停牌时间不超过10个交易日。若因资产审计评估工作量大、需事先取得有权部门批准、重大无先例事项需在披露前予以明确或解决等情况，可申请延期复牌，首次延期时间不超过5个交易日，第二次不超过20日。若需第三次延期，上市公司需要召开股东大会审议。

据上证所统计，自2012年以来沪市公司筹划非公开发行案例，平均停牌时间为13.5天，其中七成左右停牌时间在10日以内。

通知还要求，若上市公司在经股东大会审议的延长停牌时间内终止筹划的，应承诺六个月内不再筹划同一事项。若在未经股东大会审议的停牌时间内（即最长35个交易日）终止筹划的，应承诺三个月内不再筹划同一事项。

上证所指出，沪港通启动后，沪市568家公司股票成为境外投资者交易标的。境外成熟市场主体的投资习惯和市场理念，将倒逼和推动内地市场交易机制、监管理念和制度规范的调整变化。

“上市公司停牌多、停牌时间长，是沪港两地市场的一个重要差异。”上证所方面认为，如何减少和规范股票停复牌事项，是一个需要逐步解决的现实问题。

上证所还指出，此次出台规范通知，是综合了此前积累的监管经验和内部掌握的标准的基础上做出的，是为了进一步引导和规范上市公司停复牌的行为和机制，加大交易所自律监管标准的公开力度。

上海证交所人士还透露，接下来，上证所还将对重大资产重组中的停复牌标准和信息披露要求予以公开。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。