新股注册制改革方案初稿完成 月底前上报国务院--证监会

百丽国际获高瓴资本及鼎晖投资共组财团收购 并将退市（更新版）

路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。