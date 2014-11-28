新股注册制改革方案初稿完成 月底前上报国务院--证监会

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海11月28日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，目前中国证监会已牵头完成注册制改革方案初稿，并征求了部分保荐机构、专家学者及工作组成员单位意见，拟于11月底前上报国务院。
他在每周新闻例会上指出，为落实中央决定关于推进股票发行注册制改革要求，证监会牵头成立了股票发行注册制改革工作组，国家发改委、财政部、人民银行、法制办、银监会、保监会、人大法工委、最高法院等单位参加。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。