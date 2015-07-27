中国证监会称中证金未退出并将择机增持 正排查恶意做空线索

2015年7月14日在上海一家证券营业所拍到的图片。 REUTERS/Aly Song

路透上海7月28日 - 在中国股市周一暴跌之后，中国证监会当晚否认国家队不再救市的外界猜测。他指出，中国证券金融公司没有退出，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的职能。

证监会官方微博新闻稿称，近期一些个人大户集中抛售股票，不排除存在恶意做空的可能。证监会正组织力量对有关线索进行核查，一经查实，将严厉惩处。

证监会新闻发言人张晓军在微博中表示，证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标，全力做好相关工作。

中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅。引人关注的是，前期国家队护盘时重点关照的权重股，例如两桶油和大型银行股，周一基本伴随股指大跌。例如中国石油(601857.SS)收跌9.58%；工商银行(601398.SS)收低5.29%。

三位消息人士稍早透露，中证金近日已偿还了部分商业银行同业借款，具体原因不详。为救市筹集子弹，该公司此前共计获得来自商业银行约2万亿元人民币的授信规模。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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