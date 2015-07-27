中国证监会称中证金未退出并将择机增持 正排查恶意做空线索

泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判 被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透上海7月28日 - 在中国股市周一暴跌之后，中国证监会当晚否认国家队不再救市的外界猜测。他指出，中国证券金融公司没有退出，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的职能。
证监会官方微博新闻稿称，近期一些个人大户集中抛售股票，不排除存在恶意做空的可能。证监会正组织力量对有关线索进行核查，一经查实，将严厉惩处。
证监会新闻发言人张晓军在微博中表示，证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标，全力做好相关工作。
中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅。引人关注的是，前期国家队护盘时重点关照的权重股，例如两桶油和大型银行股，周一基本伴随股指大跌。例如中国石油(601857.SS)收跌9.58%；工商银行(601398.SS)收低5.29%。
三位消息人士稍早透露，中证金近日已偿还了部分商业银行同业借款，具体原因不详。为救市筹集子弹，该公司此前共计获得来自商业银行约2万亿元人民币的授信规模。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。