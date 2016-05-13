中国证监会回应保本基金叫停报导 采用买断式担保的可正常申请

路透上海5月13日 - 对应近日有媒体报导称保本基金或被暂停注册，中国证监会官方微博周五回应称，对于采用买断式担保方式的保本基金产品，基金公司在充分评估风险、合理测算风险承受能力基础上，可正常申请注册。

证监会微博指出，申请注册连带责任担保方式保本基金产品的，基金公司须提前做好压力测试，妥善安排最终风险承担机制，切实履行受托人义务，保护好基金持有人合法权益。

目前保本基金有两种保本保障机制，连带责任担保和买断式担保。目前已发行保本基金产品均采用了连带责任担保方式，且多数规定了担保方拥有无条件追索权条款。这样的保本保障机制，将由基金公司承担最终的可能风险损失。

证监会微博称，“这与基金公司的资本金制度不相匹配，可能损害基金持有人的利益，并可能危及基金公司体系，潜在风险不容忽视。基于以上考虑，监管部门将尽快弥补制度性缺失。”（完）