中国证监会回应保本基金叫停报导 采用买断式担保的可正常申请

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海5月13日 - 对应近日有媒体报导称保本基金或被暂停注册，中国证监会官方微博周五回应称，对于采用买断式担保方式的保本基金产品，基金公司在充分评估风险、合理测算风险承受能力基础上，可正常申请注册。
证监会微博指出，申请注册连带责任担保方式保本基金产品的，基金公司须提前做好压力测试，妥善安排最终风险承担机制，切实履行受托人义务，保护好基金持有人合法权益。
目前保本基金有两种保本保障机制，连带责任担保和买断式担保。目前已发行保本基金产品均采用了连带责任担保方式，且多数规定了担保方拥有无条件追索权条款。这样的保本保障机制，将由基金公司承担最终的可能风险损失。
证监会微博称，“这与基金公司的资本金制度不相匹配，可能损害基金持有人的利益，并可能危及基金公司体系，潜在风险不容忽视。基于以上考虑，监管部门将尽快弥补制度性缺失。”（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。